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Seedorf questiona Hazard: 'Está motivado para ser o melhor?'

Holandês questionou capacidade da nova geração de atletas de atuar no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Hazard perdeu mais jogos por lesão do que entrou em campo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 09:05

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 09:05

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O ex-jogador Clarence Seedorf, com passagens por Real Madrid, Milan e Botafogo, questionou a motivação de Eden Hazard para ser um dos melhores jogadores do mundo, em entrevista ao portal “Goal”. Apesar de colocar o belga na primeira prateleira do futebol, o holandês não tem a garantia de que o camisa sete possa chegar no nível de Messi e Cristiano Ronaldo.
- Se permanecerem em boas condições físicas e motivados, os dois (Messi e Cristiano) continuarão no mais alto nível. A pergunta é se veremos a geração mais jovem elevar o nível de jogo. Isso é o que quero ver, pois Messi e Cristiano demonstraram durante os últimos 12, 13 anos a capacidade de continuar fazendo suas coisas. Há vários jogadores que podem ocupar seus lugares, como Neymar ou De Bruyne. Também temos Hazard, que sempre falam que podem chegar lá, mas a pergunta que eu faria para ele seria: está motivado para ser o melhor?Desde que chegou ao clube merengue, o atacante perdeu mais partidas por conta de lesões do que entrou em campo para defender o clube da capital espanhola. Com contrato até 2024, o belga ainda pode provar que o valor pago pelo Real Madrid foi bem investido, mas o atleta vive o pior momento de sua carreira próximo de chegar aos 30 anos e com seu valor de mercado despencando no último ano.

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