Seedorf defende Lewandowski e diz que polonês é subestimado: 'É um jogador completo'

- Sempre houve uma competição. Agora, temos que aceitar que ele tem jogado no melhor nível. O seu jogo é completo. Lewandowski sabe segurar a bola, dar assistências e fazer gols. Trabalha muito, joga para o time e se movimenta bem. É um jogador completo. Às vezes, é eficiente driblando também. É um jogador um pouco subestimado. Qualquer pessoa que entende de futebol vê a sua qualidade. É um jogador de elite - disse ao "Goal".Na atual temporada pelo Bayern de Munique, Lewandowski soma 11 partidas, 13 gols e cinco assistências.