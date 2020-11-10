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Seedorf defende Lewandowski e diz que polonês é subestimado: 'É um jogador completo'

Ex-jogador da seleção holandesa acredita que o atacante do
Bayern de Munique é um dos melhores do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 12:47

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:47

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
Clarence Seedorf, ex-jogador da seleção holandesa, defendeu a importância de Robert Lewandowski. Para o ex-meio-campista, o atacante polonês é subestimado pela imprensa.
- Sempre houve uma competição. Agora, temos que aceitar que ele tem jogado no melhor nível. O seu jogo é completo. Lewandowski sabe segurar a bola, dar assistências e fazer gols. Trabalha muito, joga para o time e se movimenta bem. É um jogador completo. Às vezes, é eficiente driblando também. É um jogador um pouco subestimado. Qualquer pessoa que entende de futebol vê a sua qualidade. É um jogador de elite - disse ao "Goal".Na atual temporada pelo Bayern de Munique, Lewandowski soma 11 partidas, 13 gols e cinco assistências.

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