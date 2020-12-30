Sede do São Paulo no Morumbi é atingida por forte chuva e sofre alagamento

A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva no início da noite desta terça-feira, que afetou diversos pontos da cidade e alastrou preocupação e caos. Um dos locais afetados foi a sede do São Paulo, no Morumbi.Ao todo, as dependências do clube social e o estádio do Morumbi foram atingidos pela forte chuva. Todavia, os vestiários não foram atingidos e a partida contra o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, não sofre risco de ser movido.