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futebol

Sede do São Paulo no Morumbi é atingida por forte chuva e sofre alagamento

Sede social e estádio do Morumbi sofreram com as chuvas, mas vestiários não foram atingidos...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 02:16

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 02:16
Crédito: Reprodução/Twitter
A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva no início da noite desta terça-feira, que afetou diversos pontos da cidade e alastrou preocupação e caos. Um dos locais afetados foi a sede do São Paulo, no Morumbi.Ao todo, as dependências do clube social e o estádio do Morumbi foram atingidos pela forte chuva. Todavia, os vestiários não foram atingidos e a partida contra o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, não sofre risco de ser movido.
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