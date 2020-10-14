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Secretário da Inglaterra não dá prazo para retorno da torcida aos estádios

Oliver Dowden foi questionado sobre o veto de público nas arenas, enquanto outros eventos é permitido a reunião de pessoas mantendo um certo distanciamento social...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 08:55

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 08:55

Crédito: EFE
Em aparição diante do comitê Digital, Cultura, Mídia e Esporte, o Secretário de Cultura da Inglaterra, Oliver Dowden, foi questionado sobre a ausência de público nos estádios de futebol, enquanto outros eventos é possível fazer um encontro de pessoas mantendo um distanciamento social. O político diz entender a frustração das pessoas, mas que faz o possível pela segurança sanitária de todos.
- Eu aceito a frustração com a inconsistência que existe. Há claras evidências da comunidade científica de que, neste estágio da doença, com o rápido aumento de infecções, deveríamos impor restrições. Estamos fazendo coisas que são odiadas, mas para garantir a segurança pública.
Dowden não deu prazo para que a torcida retorne às arenas, mas indicou três fatores que podem ser decisivos. O primeiro é a vacina. O segundo ponto seria uma espécie de testagem em massa no dia do evento. Já o terceiro fator é a progressão natural da doença e o desenvolvimento de medidas de controle.

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