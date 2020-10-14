Secretário da Inglaterra não dá prazo para retorno da torcida aos estádios

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Em aparição diante do comitê Digital, Cultura, Mídia e Esporte, o Secretário de Cultura da Inglaterra, Oliver Dowden, foi questionado sobre a ausência de público nos estádios de futebol, enquanto outros eventos é possível fazer um encontro de pessoas mantendo um distanciamento social. O político diz entender a frustração das pessoas, mas que faz o possível pela segurança sanitária de todos.

- Eu aceito a frustração com a inconsistência que existe. Há claras evidências da comunidade científica de que, neste estágio da doença, com o rápido aumento de infecções, deveríamos impor restrições. Estamos fazendo coisas que são odiadas, mas para garantir a segurança pública.