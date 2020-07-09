Secretaria de Saúde de MG libera Mineiro, mas deixa aval para ter jogos a cargo dos municípios

A Federação Mineira de Futebol conseguiu a liberação do Governo de Minas Gerais para voltar com o Estadual, que terá reinício no dia 26 de julho, um domingo, após ficar paralisado desde o dia 15 de março, quando a nona rodada foi encerrada. Todavia, há um problema que a entidade que comanda o futebol no estado precisa solucionar: ter a liberação das cidades para que os jogos sejam realizados. O Secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, e seus colaboradores, aceitaram o retorno do Mineiro, mas deixou a cargo de cada cidade-sede dos times participantes a liberação dos jogos. -O município que for receber a competição, ele terá naturalmente que autorizar essa competição e o Estado não pretende ele diretamente interferir nisso-disse o secretário em coletiva. Em reunião com as 12 equipes da competição, a FMF colocou em votação a volta ou não do certame. Apenas Villa Nova, de Nova Lima, na Grande BH, e o Tupynambás, de Juiz de Fora, foram contra a retomada do campeonato. As duas regiões tem altos índices de contágio pelo coronavírus no estado, gerando mais preocupações para clubes, profissionais e autoridades de saúde.