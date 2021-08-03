Secador ligado! Náutico torce a favor do Brusque para continuar na ponta da Série B

O secado está mais do que ligado nos Aflitos. Nesta terça-feira, o Náutico torce com todas as forças para o Brusque segurar o Coritiba e assim deixar a equipe pernambucana na liderança da Série B.
Na última sexta-feira, o Timbu foi até o Couto Pereira e acabou superado pelo Coxa, que diminuiu a diferença entre os clubes para dois pontos.
Diante do cenário, resta ao Náutico torcer pelo clube catarinense para continuar na ponta do torneio nacional.
Campanha
Após 15 rodadas, o Náutico aparece com oito vitórias, seis empates e uma derrota, com 30 pontos.