Seca de vitórias! Grêmio vive jejum como mandante

O torcedor do Grêmio vai dormir de cabeça inchada. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor recebeu o Sport na Arena e acabou derrotado por 2 a 1, fato que deixou o time na 16ª colocação, uma posição acima do Z4.Além da posição incômoda na classificação, o Tricolor vive outro jejum, que é de não vencer dentro da sua casa. Desde a vitória diante do Fluminense, na estreia do Brasileirão, o Grêmio jogou três vezes em seu território e somou duas derrotas (Sport e Caxias) e um empate (Corinthians).