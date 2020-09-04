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futebol

Seca de vitórias! Grêmio vive jejum como mandante

Após triunfo na estreia do Brasileirão, o Tricolor não conseguiu vencer nos outros três jogos...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 22:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 22:57
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O torcedor do Grêmio vai dormir de cabeça inchada. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor recebeu o Sport na Arena e acabou derrotado por 2 a 1, fato que deixou o time na 16ª colocação, uma posição acima do Z4.Além da posição incômoda na classificação, o Tricolor vive outro jejum, que é de não vencer dentro da sua casa. Desde a vitória diante do Fluminense, na estreia do Brasileirão, o Grêmio jogou três vezes em seu território e somou duas derrotas (Sport e Caxias) e um empate (Corinthians).
Com dois jogos consecutivos fora de casa, o Grêmio só volta a jogar como mandante no dia 13 de setembro, quando recebe o Fortaleza pelo Brasileirão.
Desempenho do Grêmio:
Grêmio 1 x 0 Fluminense – 09/08Grêmio 0 x 0 Corinthians – 15/08Grêmio 1 x 2 Caxias – 30/08Grêmio 1 x 2 Sport – 03/09

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