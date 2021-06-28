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futebol

Seca de vitórias faz o Fortaleza cair na classificação do Brasileiro

Antes líder, agora o time de Pablo Vojvoda é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 18:40

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:40

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após assumir o posto de sensação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza começa a cair de produção sob o comando de Pablo Vojvoda.
No último domingo, o Leão viajou até Porto Alegre e ficou no empate sem gols diante do Grêmio, que é o lanterna do torneio.
Apesar de não ter um bom retrospecto quando atua no Rio Grande do Sul, o Fortaleza poderia ter saído com a vitória fora de casa, já que o rival não vive um bom momento.
Com a ausência de vitórias no torneio nacional, o Fortaleza caiu da ponta da classificação para o 4º lugar, com 12 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Fortaleza mede forças contra a Chapecoense e tem a chance de somar pontos importantes para quebrar a série negativa.

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