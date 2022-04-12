Se sente em casa! Calleri fez quase 70% dos seus gols pelo São Paulo no Morumbi

De todos os gols marcados por Calleri pelo São Paulo, 70% deles foram nos jogos da equipe como mandante no Estádio do Morumbi. Considerado o atual grande destaque do Tricolor paulista, o camisa 9 já soma onze gols nas partidas disputadas somente neste ano e é o artilheiro do time na temporada 2022. Considerando suas duas passagens no clube, anotou 32 gols até aqui. O fator casa se mostrou um grande aliado do atacante até o momento. De todos os tentos marcados, de acordo com o FootStats, 70% deles foram no Morumbi, isto é, 22 gols feitos diante de sua torcida. Foram 36 jogos disputados no estádio, sendo 28 como titular.Falando da atual temporada, com 17 jogos disputados e onze gols, Calleri se mostrou como um dos grandes destaques da equipe de Rogério Ceni, elogiado inclusive pelo treinador. Em níveis de artilharia nacional até o momento, está somente a um gol de ultrapassar o Hulk, com treze gols, e ocupar o primeiro lugar do ranking. Autor de 3 gols na goleada do São Paulo sobre o Athletico-PR por 4 a 0 neste domingo (10), o argentino rompeu uma marca que era mantida na equipe há 50 anos. O último estrangeiro que havia feito mais de três gols pelo Tricolor em uma única partida pelo Brasileirão foi Pedro Rocha, uruguaio, em 1972. Além disso, desde 2019, com Arrascaeta no Flamengo, um gringo não marcava mais de três gols em uma partida de Brasileirão.