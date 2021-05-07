Se recuperando de lesão no joelho, Walce inicia transição no São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

Apesar das lesões de Daniel Alves, Luciano e Eder, o São Paulo teve notícias boas na reapresentação do elenco nesta sexta-feira. O zagueiro Walce, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho, iniciou hoje a transição para as atividades de campo com a preparação física.

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Além disso, o jogador passou a realizar o trabalho de aquecimento com o restante dos companheiros, dando mais um passo para o seu retorno aos gramados, ainda sem previsão.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale destacar que o zagueiro de 22 anos rompeu os ligamentos em um treino da seleção olímpica no início da última temporada. Em outubro, precisou passar por uma segunda cirurgia por causa da lesão e desde então está afastado dos gramados. Crespo vem utilizando um esquema com três zagueiros desde a sua chegada, o que pode abrir espaço para Walce em alguma partida, visto o calendário apertado desta temporada. No entanto, ele não está inscrito no estadual devido a sua lesão.