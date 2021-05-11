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Se recuperando de lesão na coxa, Cantillo segue como desfalque do Corinthians

Volante está fora do duelo contra a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 21:06
Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium
O meia Cantillo está fora do jogo entre Corinthians e Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O atleta segue se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.O meia ficou de fora dos últimos três compromissos corintianos, contra São Paulo, Sport Huancayo e Grêmio Novorizontino.
Além do meia colombiano, outros 11 jogadores do elenco principal não foram relacionados para o duelo contra a Inter, estes por opção da comissão técnica: o goleiro Guilherme Castellani, o zagueiro Léo Santos, o lateral Guilherme Biro, os meias Xavier, Matheus Araújo, Ángelo Araos, Vitinho e Adson e os atacantes Felipe, Antony e Rodrigo Varanda.
Líder do grupo A do Paulistão e segundo colocado na classificação geral, o clube do Parque São Jorge faz o primeiro jogo da fase eliminatória do Estadual.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão

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