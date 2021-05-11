Se recuperando de lesão na coxa, Cantillo segue como desfalque do Corinthians

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium

O meia Cantillo está fora do jogo entre Corinthians e Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O atleta segue se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.O meia ficou de fora dos últimos três compromissos corintianos, contra São Paulo, Sport Huancayo e Grêmio Novorizontino.

Além do meia colombiano, outros 11 jogadores do elenco principal não foram relacionados para o duelo contra a Inter, estes por opção da comissão técnica: o goleiro Guilherme Castellani, o zagueiro Léo Santos, o lateral Guilherme Biro, os meias Xavier, Matheus Araújo, Ángelo Araos, Vitinho e Adson e os atacantes Felipe, Antony e Rodrigo Varanda.

Líder do grupo A do Paulistão e segundo colocado na classificação geral, o clube do Parque São Jorge faz o primeiro jogo da fase eliminatória do Estadual.