Se recuperando de lesão, Hazard não é relacionado pelo Real Madrid para jogo da Liga dos Campeões

Apesar de já treinar com o restante da equipe, Eden Hazard foi cortado da partida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões. Em casa, o clube merengue recebe os ingleses nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

A ideia de Zidane é de não forçar uma volta antes do necessário e perder Hazard novamente por mais tempo. Além dele, Carvajal e Sergio Ramos também estão lesionados.Na atual temporada, o belga disputou apenas 14 partidas pelo Real Madrid. Ele marcou três gols.