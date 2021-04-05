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Se recuperando de lesão, Hazard não é relacionado pelo Real Madrid para jogo da Liga dos Campeões

Atacante belga não jogará a ida contra o Liverpool, nesta terça-feira...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:19
Crédito: AFP
Apesar de já treinar com o restante da equipe, Eden Hazard foi cortado da partida contra o Liverpool pela Liga dos Campeões. Em casa, o clube merengue recebe os ingleses nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
A ideia de Zidane é de não forçar uma volta antes do necessário e perder Hazard novamente por mais tempo. Além dele, Carvajal e Sergio Ramos também estão lesionados.Na atual temporada, o belga disputou apenas 14 partidas pelo Real Madrid. Ele marcou três gols.

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