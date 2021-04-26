Se recuperando de lesão, atacante Pablo treina no campo nesta segunda

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

O são Paulo voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Ituano por 3 a 0, em Itu. Somente os reservas participaram da partida no interior paulista.

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Uma das novidades no treinamento foi a presença do atacante Pablo em campo. O camisa nove sentiu incômodo nas costas após a partida diante do Sporting Cristal, do Peru, na última semana, ficando de fora dos jogos diante de Santo André e Ituano. Com isso, cresce a chance dele ser relacionado contra o Rentistas, na quinta-feira (29), pela Libertadores.