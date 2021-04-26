Se recuperando de lesão, atacante Pablo treina no campo nesta segunda

O são Paulo voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Ituano por 3 a 0, em Itu. Somente os reservas participaram da partida no interior paulista.
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Uma das novidades no treinamento foi a presença do atacante Pablo em campo. O camisa nove sentiu incômodo nas costas após a partida diante do Sporting Cristal, do Peru, na última semana, ficando de fora dos jogos diante de Santo André e Ituano. Com isso, cresce a chance dele ser relacionado contra o Rentistas, na quinta-feira (29), pela Libertadores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Com isso, cresce a chance dele ser relacionado contra o Rentistas, na quinta-feira (29), pela Libertadores. Outro que treinou em campo foi o lateral Orejuela, que se recupera de um trauma no joelho e ficou de fora da primeira lista de inscritos no Campeonato Paulista. O São Paulo segue com a semana de treinamentos. Inclusive, o elenco fará uma atividade no dia do jogo contra os uruguaios, como é de praxe da comissão técnica de Hernán Crespo. A equipe vem de sete vitórias consecutivas e quer manter o embalo para colher bons frutos na temporada.