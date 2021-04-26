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futebol

Se recuperando de lesão, atacante Pablo treina no campo nesta segunda

Jogador sentiu incômodo nas costas após a partida diante do Sporting Cristal, do Peru, na última semana, ficando de fora dos jogos diante de Santo André e Ituano...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 18:19
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O são Paulo voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda, após a vitória sobre o Ituano por 3 a 0, em Itu. Somente os reservas participaram da partida no interior paulista.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Uma das novidades no treinamento foi a presença do atacante Pablo em campo. O camisa nove sentiu incômodo nas costas após a partida diante do Sporting Cristal, do Peru, na última semana, ficando de fora dos jogos diante de Santo André e Ituano. Com isso, cresce a chance dele ser relacionado contra o Rentistas, na quinta-feira (29), pela Libertadores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Com isso, cresce a chance dele ser relacionado contra o Rentistas, na quinta-feira (29), pela Libertadores. Outro que treinou em campo foi o lateral Orejuela, que se recupera de um trauma no joelho e ficou de fora da primeira lista de inscritos no Campeonato Paulista. O São Paulo segue com a semana de treinamentos. Inclusive, o elenco fará uma atividade no dia do jogo contra os uruguaios, como é de praxe da comissão técnica de Hernán Crespo. A equipe vem de sete vitórias consecutivas e quer manter o embalo para colher bons frutos na temporada.

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