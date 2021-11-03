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Se preparando para virar treinador, Kaká inicia período de observação com Rogério Ceni no São Paulo

Ex-jogador do Tricolor, o meia voltou a frequentar o CT da Barra Funda na última terça-feira (2), iniciando um processo de observação do trabalho de Rogério Ceni...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O treino do São Paulo na última terça-feira (2), contou com uma presença ilustre. O ex-jogador Kaká, revelado pelo clube, acompanhou as atividades e iniciou um período de acompanhamento do trabalho do treinador Rogério Ceni para se preparar para a profissão de técnico de futebol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O ex-meia encerrou sua carreira como jogador de futebol há quatro anos e, agora, está fazendo o curso da CBF para tirar licença A de treinador visando um próximo passo em sua carreira no esporte. O ex-jogador pretende treinar uma equipe da série A do Campeonato Brasileiro.
Assim, durante os treinos de terça-feira, Kaká iniciou um período de observação dentro do CT do São Paulo na Barra Funda. O vencedor da Bola de Ouro de 2007 acompanhará o trabalho de Rogério Ceni nos próximos dias e pretende ter um pouco mais de contato com o dia a dia de treinamento e do cotidiano do clube, visando adquirir experiência.Já no primeiro dia, o ex-atleta se reuniu com Muricy Ramalho e Rogério Ceni, além de seus ex-companheiros de equipe que atualmente jogam pelo Tricolor, Miranda e Reinaldo.
Kaká teve duas passagens pelo São Paulo, a primeira entre 2001 e 2003, quando subiu para o profissional e a segunda em 2014, quando jogou por um curto período, emprestado pelo Orlando City, dos Estados Unidos.

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