Se preparando para virar treinador, Kaká inicia período de observação com Rogério Ceni no São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O treino do São Paulo na última terça-feira (2), contou com uma presença ilustre. O ex-jogador Kaká, revelado pelo clube, acompanhou as atividades e iniciou um período de acompanhamento do trabalho do treinador Rogério Ceni para se preparar para a profissão de técnico de futebol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O ex-meia encerrou sua carreira como jogador de futebol há quatro anos e, agora, está fazendo o curso da CBF para tirar licença A de treinador visando um próximo passo em sua carreira no esporte. O ex-jogador pretende treinar uma equipe da série A do Campeonato Brasileiro.

Assim, durante os treinos de terça-feira, Kaká iniciou um período de observação dentro do CT do São Paulo na Barra Funda. O vencedor da Bola de Ouro de 2007 acompanhará o trabalho de Rogério Ceni nos próximos dias e pretende ter um pouco mais de contato com o dia a dia de treinamento e do cotidiano do clube, visando adquirir experiência.Já no primeiro dia, o ex-atleta se reuniu com Muricy Ramalho e Rogério Ceni, além de seus ex-companheiros de equipe que atualmente jogam pelo Tricolor, Miranda e Reinaldo.