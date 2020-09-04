'Se o VAR tem razão, que essa imagem venha', diz Fernando Diniz

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Fernando Diniz disse que o São Paulo precisa fazer uma reclamação formal à CBF se não for exibida uma imagem que comprove o impedimento de Luciano no gol anulado com o auxílio do VAR durante a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG - a partida estava empatada sem gols quando o lance ocorreu.

- Se o VAR tem razão, que essa imagem venha, para a gente ficar um pouco mais sossegado e o torcedor do São Paulo também, além de quem gosta de futebol. Até agora ninguém entende porque o VAR anulou o gol - disse o treinador.- Se o VAR apresentar uma imagem que dê segurança de que estava impedido, não teria motivo para reclamar, mas a gente tem que ver a imagem. Se não ocorrer, o São Paulo tem que se manifestar. Senão a gente fica se sentindo lesado, com o uso do VAR inclusive - emendou.

- Não entendo também como chamaram o VAR para ver o lance do Diego, sendo que o juiz estava do lado do lance. Aí o VAR chama para fazer aquilo e não chama para ver a agressão que ocorreu no jogo do Corinthians, uma coisa fácil de ver. O uso do VAR, desde o ano passado, tem sido equivocado em muitas ocasiões. Hoje foi equivocado ao extremo se ficar comprovado que o gol estava legal - emendou.