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futebol

'Se o VAR tem razão, que essa imagem venha', diz Fernando Diniz

Técnico contesta anulação do gol de Luciano, quando a partida contra o Atlético-MG estava empatada sem gols, e ainda cita soco de Jô para criticar chamado do VAR em lance de Diego...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 23:46

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 23:46
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Fernando Diniz disse que o São Paulo precisa fazer uma reclamação formal à CBF se não for exibida uma imagem que comprove o impedimento de Luciano no gol anulado com o auxílio do VAR durante a derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG - a partida estava empatada sem gols quando o lance ocorreu.
- Se o VAR tem razão, que essa imagem venha, para a gente ficar um pouco mais sossegado e o torcedor do São Paulo também, além de quem gosta de futebol. Até agora ninguém entende porque o VAR anulou o gol - disse o treinador.- Se o VAR apresentar uma imagem que dê segurança de que estava impedido, não teria motivo para reclamar, mas a gente tem que ver a imagem. Se não ocorrer, o São Paulo tem que se manifestar. Senão a gente fica se sentindo lesado, com o uso do VAR inclusive - emendou.
- Não entendo também como chamaram o VAR para ver o lance do Diego, sendo que o juiz estava do lado do lance. Aí o VAR chama para fazer aquilo e não chama para ver a agressão que ocorreu no jogo do Corinthians, uma coisa fácil de ver. O uso do VAR, desde o ano passado, tem sido equivocado em muitas ocasiões. Hoje foi equivocado ao extremo se ficar comprovado que o gol estava legal - emendou.
Ao citar o jogo contra o Corinthians, Diniz lembra do soco que Jô acertou no mesmo Diego Costa antes de uma disputa de bola no segundo tempo. O árbitro de vídeo foi acionado pelo árbitro de campo, mas não recomendou nenhuma punição ao atacante, que foi denunciado pelo STJD e pode ser punido no tribunal.

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