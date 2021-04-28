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futebol

'Se não acreditarmos, não adianta fazer a viagem', diz Marquinhos sobre volta contra o Manchester City

Zagueiro brasileiro marcou o único gol do Paris Saint-Germain na derrota para o City na semifinal da Champions League...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 19:01
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain perdeu para o Manchester City de virada por 2 a 1 na partida de ida das semifinais da Champions League. Após o o confronto, o zagueiro Marquinhos, autor do único gol do PSG, discutiu a derrota de sua equipe.- Na segunda parte, jogámos muito para trás. Não conseguimos avançar. O City foi mais agressivo. Teremos de ser consistentes nas duas partes do jogo de volta. Ainda faltam 90 minutos para o fim - disse Marquinhos.
O zagueiro brasileiro criticou a forma que a sua equipe se comportou para sofrer os dois gols.
- Teremos que analisar a partida para ver onde lutamos. Já tivemos problemas em outros jogos, mas conseguimos ser mais fortes. Sofremos dois gols bobos. Esses são os pequenos detalhes que contam. Vamos precisar de uma boa mentalidade e ir lá para jogar o melhor jogo possível - falou o capitão do PSG.
Marquinhos também aproveitou para falar sobre a mentalidade necessária para o PSG vencer o Manchester City na Inglaterra.
- Se não acreditarmos, não adianta fazer a viagem. Precisamos de uma mentalidade de guerreiro para seguir em frente. Estamos muito perto. Não devemos ter dúvidas agora e temos que melhorar nossos pontos fracos. Temos tudo o que precisamos para reverter a situação - concluiu.

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