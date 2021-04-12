Se avançar, Grêmio estreia na Libertadores contra o Defensa y Justicia

A semana é decisiva para o Grêmio. Na quarta-feira, o Tricolor mede forças contra o Independiente Del Valle e precisa reverter a vantagem dos equatorianos para chegar na fase de grupos.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
Se avançar, o Tricolor entra na chave A, onde encara o Palmeiras, atual campeão, Defensa y Justicia, vencedor da última Sul-Americana e Universitario.
Por falar na fase de grupos, a Conmebol divulgou a tabela detalhada das chaves e, caso avance, o Tricolor faz a sua estreia diante do Defensa y Justicia, na Arena.
Confira a tabela:
21/4 – Grêmio x Defensa y Justicia-ARG - 21h27/4 – Palmeiras x Grêmio - 21h305/5 – Grêmio x Universitario-PER - 19h11/5 – Grêmio x Palmeiras - 21h3018/5 – Universitario-PER x Grêmio - 21h3027/5 – Defensa y Justicia x Grêmio - 19h