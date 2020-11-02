Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Schurrle revela melhor jogador com quem atuou em sua carreira

Ex-atacante alemão disse que acreditava que Hazard era o melhor do mundo e afirmou que Thomas Tuchel foi o melhor treinador com quem trabalhou em sua vida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 10:09

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 10:09

Crédito: Schurrle revelou que seu melhor momento foi no Dortmund sob comando de Tuchel (PATRIK STOLLARZ / AFP
Em entrevista ao “Bild”, o ex-atacante André Schurrle revelou que Eden Hazard foi o melhor companheiro com quem já atuou no futebol. O alemão também lembrou de nomes com quem jogou na seleção. O recém aposentado também declarou quem foi o melhor treinador com quem já trabalhou.
- Tive companheiros muito bons, mas nada como Hazard, Lahm e Gotze. Me lembro da primeira vez que vi Hazard. Pensei que era o melhor do mundo. Ao treinar com Lahm e Gotze, me dei conta de que queria suas qualidades.Schurrle também disse que o melhor técnico que já teve na carreira foi Thomas Tuchel, atual comandante do Paris Saint-Germain, quando jogava pelo Borussia Dortmund.
- Pode parecer estranho, pois nem sempre tivemos um bom relacionamento, mas Tuchel foi o treinador que me levou ao meu melhor nível. Ele sabia como tirar todo o futebol de mim e eu não poderia estar mais grato.
Schurrle se aposentou em no último mês de julho com apenas 29 anos após se desiludir com o futebol. O atacante teve momentos de glória, como a conquista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas também sofreu para conseguir bons rendimentos nos grandes clubes em que atuou na carreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados