Schurrle desabafa por conta da relação com Mourinho no Chelsea

O ex-atacante André Schurrle fez críticas ao técnico José Mourinho pelo tempo em que jogou no Chelsea e trabalhou com o português. Em entrevista com o apresentador Joko Winterscheidt, o campeão do mundo afirmou que o comandante colocava muita pressão nos atletas e classificou o tratamento como “brutal”.

- Ele era uma pessoa brutal. Eu sempre pensei comigo: “Por que ele me trata assim? Por que ele faz isso com as pessoas?”. Na época, eu não conseguia lidar com as coisas que ele queria de mim por conta de toda a aspereza e pressão psicológica. Foi extremamente difícil. Constantemente eu voltava para casa de carro após conversa com ele e pensava que não conseguiria mais.O alemão admitiu que perdeu sua auto-estima após uma série de substituições durante as partidas ou jogos em que não era nem relacionado e que se sentia perseguido nos treinamentos. Schurrle foi contratado pelo Chelsea em 2013 e permaneceu no clube até 2015. Neste ano, o ex-jogador decidiu se aposentar de forma precoce aos 29 anos.