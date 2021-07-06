Schmeichel provoca ingleses antes de decisão: 'Vocês já ganharam a Euro alguma vez?'

Crédito: DAN MULLAN / POOL / AFP

Kasper Schmeichel, goleiro da Dinamarca, provocou a Seleção Inglesa em entrevista coletiva antes da semifinal da Eurocopa. Após a pergunta de um repórter inglês, o jogador do Leicester City deu uma resposta que colocou fogo na decisão desta quarta-feira.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Você já deve conhecer a frase 'o futebol está voltando para a casa'. O que significaria para vocês impedir que o futebol volte para a casa amanhã? - perguntou o repórter.

A resposta de Kasper Schmeichel foi provocativa à Seleção Inglesa e ao repórter, colocando fogo no confronto das semifinais.

- Já esteve em casa alguma vez? Não sei, vocês já ganharam a Euro alguma vez? - respondeu Kasper Schmeichel.

Após o repórter responder o goleiro dizendo que o futebol esteve em casa no ano de 1966, quando a Inglaterra venceu a Copa do Mundo, Schmeichel respondeu perguntando ao repórter se aquele título foi a Euro ou o Mundial de seleções.