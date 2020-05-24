Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato Alemão

O Schalke 04 voltou a decepcionar e apresentar de forma desastrosa ao perder em casa para o Augsburg por 3 a 0. Os visitantes jogaram melhor e aproveitaram as confusões da defesa da equipe mandante e emplacou um grande resultado para subir na tabela e se distanciar da zona do rebaixamento. PRIMEIRO TEMPO FRACOO jogo começou morno e o Schalke mais uma vez voltou a fazer um primeiro tempo bem abaixo do esperado. O Augsburg abriu o placar logo aos seis minutos de partida em linda cobrança de falta de Lowen. A grande oportunidade do time mandante foi com Matondo recebendo longo lançamento, se impondo na velocidade, mas finalizando para boa defesa de Luthe.
AUGSBURG MELHORNa segunda etapa, os visitantes voltaram com muito mais vontade e conseguiram impor suas qualidades sobre o Schalke. O time finalizou mais ao gol em duas jogadas individuais de Richter, Phillip Max colocou Schubert para trabalhar e evitar um gol após linda cobrança de falta, mas aos 30 minutos, após longo lançamento, o Augsburg ampliou o marcador com Sarenren Bazee após longo lançamento e confusão na defesa do rival.
DESASTRE TOTALEm outra bobeira da defesa e perdendo a posse na saída de bola, Sergio Córdova roubou a pelota no campo de ataque, saiu livre com Schubert, driblou o goleiro e fechou o placar nos acréscimos. O Schalke fez uma partida desastrosa e perdeu por 3 a 0 após ter sido derrotado na última semana por 4 a 0 para o Dortmund.E MAIS:Porto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivosLautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de MilãoEntorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no Barça E MAIS: