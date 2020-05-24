Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato Alemão

Crédito: Construção da vitória começou no primeiro tempo em lindo gol de falta de Lowen (Martin Meissner / POOL / AFP

O Schalke 04 voltou a decepcionar e apresentar de forma desastrosa ao perder em casa para o Augsburg por 3 a 0. Os visitantes jogaram melhor e aproveitaram as confusões da defesa da equipe mandante e emplacou um grande resultado para subir na tabela e se distanciar da zona do rebaixamento. PRIMEIRO TEMPO FRACOO jogo começou morno e o Schalke mais uma vez voltou a fazer um primeiro tempo bem abaixo do esperado. O Augsburg abriu o placar logo aos seis minutos de partida em linda cobrança de falta de Lowen. A grande oportunidade do time mandante foi com Matondo recebendo longo lançamento, se impondo na velocidade, mas finalizando para boa defesa de Luthe.

AUGSBURG MELHORNa segunda etapa, os visitantes voltaram com muito mais vontade e conseguiram impor suas qualidades sobre o Schalke. O time finalizou mais ao gol em duas jogadas individuais de Richter, Phillip Max colocou Schubert para trabalhar e evitar um gol após linda cobrança de falta, mas aos 30 minutos, após longo lançamento, o Augsburg ampliou o marcador com Sarenren Bazee após longo lançamento e confusão na defesa do rival.