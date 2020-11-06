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futebol

Schalke aceita reduzir pedida para vender Ozan Kabak ao Liverpool

Clube alemão pretende vender atleta por R$ 131 milhões, mas time de Anfield também observa outro jovem zagueiro da equipe. Contratação será para suprir ausência de Van Dijk...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 11:39

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 11:39

Crédito: Schalke está disposto a vender Ozan Kabak ao Liverpool em janeiro (AFP
O Schalke 04 pretende vender o zagueiro Ozan Kabak ao Liverpool por 18 milhões de libras (R$ 131 milhões). Segundo o “Sport Bild”, o clube alemão aceitou reduzir o pedido, após avaliar o turco em 40 milhões de libras (R$ 291 milhões), por conta da crise provocada pela Covid-19. Os Reds também observam outro jovem zagueiro do clube, Malick Thiaw.
O técnico Jurgen Klopp é um admirador de Kabak e acredita que o defensor possa suprir a necessidade do Liverpool por conta da ausência de Virgil van Dijk para o restante da temporada. No entanto, a suspensão de cinco jogos por cuspir em jogador adversário faz com que o time de Anfield repense a contratação.
A ausência de Kabak permitiu que Thiaw ganhasse mais protagonismo e anotasse o gol de empate na última partida contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. No entanto, não existe cláusula de rescisão contratual para o finlandês que possui vínculo com o Schalke até 2024.

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