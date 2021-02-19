Schalke 04 x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Pela 22ª rodada da Bundesliga, o Schalke 04 recebe o Borussia Dortmund, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O duelo vale muito para as duas equipes. Enquanto os donos da casa tentam um suspiro para sonhar contra o rebaixamento, os adversários querem se aproximar do G4.
Antes da partida, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre a atmosfera do clássico.- É a partida mais emocionante em que você pode jogar. Os torcedores querem ver você dar tudo de si por esta camisa. Todo mundo sabe - o derby tem que ser vencido! Não há nada melhor na vida de um torcedor do que uma vitória no derby.
FICHA TÉCNICA
Schalke 04 x Borussia Dortmund Data e horário: 20/02/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Veltins-Arena (Gelsenkirchen, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Schalke 04 (Treinador: Christian Gross)Fahrmann; Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac; Stambouli, Serdar, Bentaleb; Raman, Harit; Hoppe
Desfalques: Kilian Ludewig, Steven Skrzybski, Gonçalo Paciência e Klaas Jan Huntelaar (lesionados).
Borussia Dortmund (Treinador: Edin Terzic)Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland
Desfalques: Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek (lesionados); Thomas Delaney, Roman Bürki (dúvidas).