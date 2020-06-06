Schalke 04 visita Union Berlin em busca de vitória na Bundesliga

Crédito: Reprodução Instagram Schalke 04

Sem vencer desde o retorno do Campeonato Alemão, o Schalke 04 visitará o Union Berlin. A partida é válida pela 30ª rodada e ocorrerá neste domingo (7), às 10h30 (horário de Brasília).

MÁ FASEO Schalke ainda não venceu depois do retorno da competição. Na décima posição e com 37 pontos, o clube entra pressionado e acumula quatro derrotas consecutivas. Omar Mascarell, lesionado, e Weston McKennie, suspenso, estão fora.

SÓ A VITÓRIA INTERESSAO Union Berlin também se encontra em posição parecida. Na 14ª colocação, soma três derrotas e um empate e busca sua primeira vitória em casa. Robert Andrich está de volta após cumprir suspensão.