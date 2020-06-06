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Schalke 04 visita Union Berlin em busca de vitória na Bundesliga

Partida válida pela 30ª rodada ocorrerá no domingo (7), às 10h30 (horário de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 20:28

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 20:28

Crédito: Reprodução Instagram Schalke 04
Sem vencer desde o retorno do Campeonato Alemão, o Schalke 04 visitará o Union Berlin. A partida é válida pela 30ª rodada e ocorrerá neste domingo (7), às 10h30 (horário de Brasília).
MÁ FASEO Schalke ainda não venceu depois do retorno da competição. Na décima posição e com 37 pontos, o clube entra pressionado e acumula quatro derrotas consecutivas. Omar Mascarell, lesionado, e Weston McKennie, suspenso, estão fora.
SÓ A VITÓRIA INTERESSAO Union Berlin também se encontra em posição parecida. Na 14ª colocação, soma três derrotas e um empate e busca sua primeira vitória em casa. Robert Andrich está de volta após cumprir suspensão.
DESFALQUESPelo lado do time da casa, Ryerson, Becker e Gogia estão fora de jogo. Por outro lado, os visitantes não poderão contar com Serdar, Todibo e Harit.E MAIS:Marlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no UcranianoNapoli busca a contratação de Osimhen, do LilleQuerendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o WolfsburgSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornal E MAIS:

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