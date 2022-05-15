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Schalke 04 vence com gol do meio-campo e conquista a segunda divisão da Alemanha; veja o vídeo

Rodrigo Salazar faz o gol que Pelé não fez e ajuda sua equipe a voltar à elite germânica. Werden Bremen fica em segundo e Hamburgo jogará o playoff com o Hertha Berlin...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 14:29
O Schalke 04 é campeão da segunda divisão da Alemanha. Neste domingo, a equipe de Gelsenkirchen bateu o Nuremberg por 2 a 1, fora de casa, e confirmou a conquista. E um dos gols foi feito de antes do meio-campo, em lance digno de Puskás (veja no vídeo acima).
Aos 15 minutos do primeiro tempo, meia uruguaio Rodrigo Salazar viu o goleiro Carl Klaus adiantado e arriscou do campo de defesa, fazendo um golaço. Schleimer empatou para os donos da casa, mas Terodde fez o gol do título aos 43 minutos da etapa final.
+ Veja a tabela final da Bundesliga
Rebaixado há quatro anos, o Hamburgo ficou com a terceira colocação e vai disputar o playoff contra o Hertha Berlin, que ficou em 16º na primeira divisão. As equipes se enfrentam nos dias 19 e 23, em Berlim e Hamburgo, respectivamente.

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