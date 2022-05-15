Schalke 04 vence com gol do meio-campo e conquista a segunda divisão da Alemanha; veja o vídeo

O Schalke 04 é campeão da segunda divisão da Alemanha. Neste domingo, a equipe de Gelsenkirchen bateu o Nuremberg por 2 a 1, fora de casa, e confirmou a conquista. E um dos gols foi feito de antes do meio-campo, em lance digno de Puskás (veja no vídeo acima).

Aos 15 minutos do primeiro tempo, meia uruguaio Rodrigo Salazar viu o goleiro Carl Klaus adiantado e arriscou do campo de defesa, fazendo um golaço. Schleimer empatou para os donos da casa, mas Terodde fez o gol do título aos 43 minutos da etapa final.

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