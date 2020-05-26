Schalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na Bundesliga

O Schalke 04 vive um péssimo momento desde que o Campeonato Alemão retornou. São dois jogos, duas derrotas, nenhum gol marcado e sete sofridos, sendo a pior equipe desde o reinício da Bundesliga. Nesta quarta-feira, a equipe terá chance de se recuperar contra o Fortuna Dusseldorf fora de casa às 15h30 (horário de Brasília). Por outro lado, os mandantes lutam para fugir do rebaixamento.
Além do péssimo momento dentro de campo, a equipe visitante também perdeu Suat Serdar lesionado e o técnico David Wagner mostra preocupação com os resultados.
- O jogo (contra o Augsburg) começou mal. Criamos muito pouco perigo com a posse de bola, estávamos muito tensos no segundo tempo. Cometemos erros individuais que levam à gols. A cabeça desempenha um papel importante.
Já pelo lado do Fortuna Dusseldorf, o treinador Uwe Rosler se mostrou chateado por ter deixado a vitória contra o Colônia escapar nos últimos minutos da partida. Com isso, a equipe joga em casa e continua na saga para se ver longe da segunda divisão.
- Temos que encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa. O foco está absolutamente no Schalke. Está claro que temos que vencer este jogo. O time sabe que precisa vencer. Haverá mudanças no time titular, vamos adicionar energia à equipe.
Completam a 28ª rodada do Campeonato Alemão outros dois jogos entre Augsburg contra Paderborn e Union Berlin recebendo o Mainz. Todas as partidas serão também nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Ambos os jogos valem a disputa pela parte inferior na tabela da competição.E MAIS:RB Leipzig e Hertha Berlin duelam em ótimo momento das duas equipesEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliIbrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaPapu Gómez, estrela da Atalanta, relembra frustração por não ter ido para o Atlético de Madrid de SimeoneJornal relembra quase acerto entre Real Madrid e Lewandowski E MAIS: