Schalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na Bundesliga

Crédito: Schalke sofreu com erros individuais na derrota contra o Augsburg no último fim de semana (Martin Meissner / POOL / AFP

O Schalke 04 vive um péssimo momento desde que o Campeonato Alemão retornou. São dois jogos, duas derrotas, nenhum gol marcado e sete sofridos, sendo a pior equipe desde o reinício da Bundesliga. Nesta quarta-feira, a equipe terá chance de se recuperar contra o Fortuna Dusseldorf fora de casa às 15h30 (horário de Brasília). Por outro lado, os mandantes lutam para fugir do rebaixamento.

Além do péssimo momento dentro de campo, a equipe visitante também perdeu Suat Serdar lesionado e o técnico David Wagner mostra preocupação com os resultados.

- O jogo (contra o Augsburg) começou mal. Criamos muito pouco perigo com a posse de bola, estávamos muito tensos no segundo tempo. Cometemos erros individuais que levam à gols. A cabeça desempenha um papel importante.

Já pelo lado do Fortuna Dusseldorf, o treinador Uwe Rosler se mostrou chateado por ter deixado a vitória contra o Colônia escapar nos últimos minutos da partida. Com isso, a equipe joga em casa e continua na saga para se ver longe da segunda divisão.

- Temos que encontrar o equilíbrio entre ataque e defesa. O foco está absolutamente no Schalke. Está claro que temos que vencer este jogo. O time sabe que precisa vencer. Haverá mudanças no time titular, vamos adicionar energia à equipe.