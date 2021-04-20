Schalke 04 perde para o Arminia e é rebaixado para a segunda divisão alemã depois de 33 anos na elite

A Bundesliga tem o primeiro clube rebaixado para a segunda divisão alemã. Nesta terça-feira, o Schalke 04 perdeu para o Arminia por 1 a 0 e teve sua queda decretada. O gol do jogo foi marcado por Fabian Klos. Em 30 jogos, os Azuis Reais somaram apenas 13 pontos.

Na atual edição da Bundesliga, o time azul e branco venceu apenas duas partidas, contra Hoffenheim e Augsburg. A fase, entretanto, já não é boa há algum tempo. Com administrações conturbadas nos últimos anos, o Schalke 04 viveu jejum de vitórias na volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia da Covid-19. Nos nove jogos restantes da temporada 2019/20, foram sete derrotas e dois empates.

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