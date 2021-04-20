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Schalke 04 perde para o Arminia e é rebaixado para a segunda divisão alemã depois de 33 anos na elite

Azuis Reais, que vivem grave e intensa crise política fora das quatro linhas, venceram apenas duas partidas em 30 rodadas disputadas. Clube somou somente 13 pontos...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 18:31
A Bundesliga tem o primeiro clube rebaixado para a segunda divisão alemã. Nesta terça-feira, o Schalke 04 perdeu para o Arminia por 1 a 0 e teve sua queda decretada. O gol do jogo foi marcado por Fabian Klos. Em 30 jogos, os Azuis Reais somaram apenas 13 pontos.
Na atual edição da Bundesliga, o time azul e branco venceu apenas duas partidas, contra Hoffenheim e Augsburg. A fase, entretanto, já não é boa há algum tempo. Com administrações conturbadas nos últimos anos, o Schalke 04 viveu jejum de vitórias na volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia da Covid-19. Nos nove jogos restantes da temporada 2019/20, foram sete derrotas e dois empates.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
Antes da despedida da primeira divisão, o clube volta a campo para mais quatro jogos, contra Hertha Berlin, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Colônia.

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