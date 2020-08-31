Schalke 04 é mais um clube interessado em Emiliano Martínez

O Schalke 04 entrou na disputa para tentar a contratação do goleiro Emiliano Martínez, do Arsenal, segundo a “Sky Sports”. O argentino, que ganhou a titularidade nos Gunners após lesão de Leno, é visto pelo clube alemão como o substituto ideal para Alexander Nubel, que saiu para o Bayern de Munique sem custos.No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, o clube enfrenta uma grande crise financeira e já teve que se desfazer de Weston McKennie, contratado pela Juventus. Além disso, o Schalke não é o único clube que monitora o guarda-redes do Arsenal, uma vez que o Leeds United também tem o argentino no radar.