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Schalke 04 é mais um clube interessado em Emiliano Martínez

Goleiro do Arsenal também chama a atenção do Leeds United. Argentino é uma surpresa após ter tomado a titularidade dos Gunners aproveitando lesão de Leno...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 11:45

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:45

Crédito: Ian Kington/AFP
O Schalke 04 entrou na disputa para tentar a contratação do goleiro Emiliano Martínez, do Arsenal, segundo a “Sky Sports”. O argentino, que ganhou a titularidade nos Gunners após lesão de Leno, é visto pelo clube alemão como o substituto ideal para Alexander Nubel, que saiu para o Bayern de Munique sem custos.No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, o clube enfrenta uma grande crise financeira e já teve que se desfazer de Weston McKennie, contratado pela Juventus. Além disso, o Schalke não é o único clube que monitora o guarda-redes do Arsenal, uma vez que o Leeds United também tem o argentino no radar.
Martínez ainda tem mais dois anos de contrato com o Arsenal e expressou para os dirigentes o desejo de ser titular do time. Enquanto o clube está disposto a escutar ofertas pelo atleta de 27 anos, o técnico Mikel Arteta quer manter o argentino do elenco após grandes momentos, principalmente na última Copa da Inglaterra.

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