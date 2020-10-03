Schalke 04 é goleado pelo RB Leipzig e chega a 18 jogos sem vencer

A série de resultados negativos do Schalke 04 parece não ter fim. Neste sábado, os Azuis Reais foram derrotados pelo RB Leipzig, fora de casa, por 3 a 0, pela terceira rodada da Bundesliga e chegaram a incríveis 18 jogos sem vitórias. Agora, são seis derrotas consecutivas, contando com a temporada passada. Os gols do jogo foram marcados por Bozdogan (contra), Angeliño, Orban e Halstenberg.Leipzig mata o jogo antes do intervaloOs donos da casa mostraram sua superioridade logo no primeiro tempo. Aos 31, o RB Leipzig contou com o gol contra de Bozdogan, para abrir o placar. Pouco depois, Angeliño, de cabeça, ampliou. E coube mais. Halstenberg cobrou escanteio e Orban testou para o fundo das redes.