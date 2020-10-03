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futebol

Schalke 04 é goleado pelo RB Leipzig e chega a 18 jogos sem vencer

Fora de casa, time de Gelsenkirchen não consegue fazer frente ao rival. Azuis Reais ocupam a lanterna com a pior defesa do campeonato e RB Leipzig lidera provisoriamente...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 15:37

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:37

Crédito: Vitória leva o RB Leipzig à liderança da Bundesliga. Schalke 04 amarga lanterna (Divulgação/Twitter do Schalke 04
A série de resultados negativos do Schalke 04 parece não ter fim. Neste sábado, os Azuis Reais foram derrotados pelo RB Leipzig, fora de casa, por 3 a 0, pela terceira rodada da Bundesliga e chegaram a incríveis 18 jogos sem vitórias. Agora, são seis derrotas consecutivas, contando com a temporada passada. Os gols do jogo foram marcados por Bozdogan (contra), Angeliño, Orban e Halstenberg.Leipzig mata o jogo antes do intervaloOs donos da casa mostraram sua superioridade logo no primeiro tempo. Aos 31, o RB Leipzig contou com o gol contra de Bozdogan, para abrir o placar. Pouco depois, Angeliño, de cabeça, ampliou. E coube mais. Halstenberg cobrou escanteio e Orban testou para o fundo das redes.
Sofrimento aumenta​Se já não bastasse o resultado garantido, houve tempo para o RB Leipzig transformar a vitória em goleada. Aos 34 da segunda etapa, Nastasic colocou a mão na bola. Pênalti que Halstenberg bateu rasteiro no canto esquerdo e fez o quarto.
TabelaO resultado leva o RB Leipzig à liderança da Bundesliga, com sete pontos em três jogos. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Augsburg, justamente o próximo adversário, fora de casa. O Schalke 04 segura a lanterna da competição, sem pontos somados e com a pior defesa da competição, com 15 gols sofridos. O time se prepara para enfrentar o Union Berlin, em Gelsenkirchen.

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