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Schalke 04 anuncia novo técnico, e ex-zagueiro Naldo volta ao clube na comissão técnica

Anteriormente na seleção alemã sub-18, Manuel Baum é o escolhido para tentar tirar clube da crise. Brasileiro retorna pouco tempo após aposentadoria como jogador...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 15:42
Crédito: Como jogador, Naldo deixou o clube em janeiro de 2019 (Divulgação/Schalke 04
Nesta quarta-feira (30), o Schalke 04 anunciou a contratação do técnico Manuel Baum, que dirigia a seleção sub-18 da Alemanha. O treinador firmou com o clube alemão até junho de 2022. E com ele, um velho conhecido da equipe está de volta: o ex-zagueiro brasileiro Naldo.O então defensor deixou o clube em janeiro de 2019, mas retorna para ser parte da comissão técnica de Baum. O contrato de Naldo também é até junho de 2022.
- É ótimo voltar ao Schalke. Todo mundo sabe que eu levei esse clube no coração. Eu quero usar tudo que aprendi nos meus 19 anos como profissional sendo membro da comissão técnica e dar todo o apoio possível a Manuel Baum - disse Naldo, ao site oficial do clube.
Naldo chegou ao Schalke 04 como jogador em julho de 2016, após passagem pelo Wolfsburg. Além destes clubes, jogou pelo Alvorada (na época, RS Futebol) e pelo Juventude em solo brasileiro. Também passou por Werder Bremen, logo após deixar o país, e Monaco, onde deu fim a carreira.
O Schalke 04 vive uma crise e não vence pelo Campeonato Alemão há 18 jogos, somando esta e a última temporadas. Em duas rodadas em 2020/21, duas derrotas - incluindo um 8x0 diante do Bayern.

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