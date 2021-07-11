Scaloni valoriza título e dedica conquista aos argentinos

Crédito: Magalhães Jr/PHOTOPRESS/Lancepress!

Treinador campeão da Copa América com a Argentina, Lionel Scaloni valorizou a conquista que deu um fim de 28 anos de espera, exaltou os adversários enfrentados e a entrega dos jogadores dentro de campo.

"Foi uma Copa América muito difícil. Felizmente, deu a gente. Esses caras deixam tudo sempre que vão jogar um jogo. Quando todos se alinham, grandes coisas podem ser alcançadas. Os jogos são todos difíceis, vão haver muitos obstáculos e isso não pode ser desculpa.", destacou o treinador de apenas 43 anos.

Por fim, ele dedicou o título ao torcedor argentino, à família e, claro, aos jogadores.