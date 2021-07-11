Scaloni valoriza título e dedica conquista aos argentinos

Treinador campeão da Copa América com a Argentina, Lionel Scaloni valorizou a conquista que deu um fim de 28 anos de espera, exaltou os adversários enfrentados e a entrega dos jogadores dentro de campo.
"Foi uma Copa América muito difícil. Felizmente, deu a gente. Esses caras deixam tudo sempre que vão jogar um jogo. Quando todos se alinham, grandes coisas podem ser alcançadas. Os jogos são todos difíceis, vão haver muitos obstáculos e isso não pode ser desculpa.", destacou o treinador de apenas 43 anos.
Por fim, ele dedicou o título ao torcedor argentino, à família e, claro, aos jogadores.
"Logicamente é um grande título, principalmente para o povo. Deixe os argentinos aproveitarem. O torcedor é incondicional à Seleção. Acho que se sentem identificados com esta equipe que nunca abaixa os braços. Quero dedicar o triunfo a toda a minha família, ao meu povo e não esquecer os rapazes (jogadores) que tentaram ganhar a Taça. É para eles também.", concluiu o comandante, que tinha conquistado, em 2019, o Superclássico das Américas, também em cima do Brasil.