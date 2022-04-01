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Scaloni, técnico da Argentina, diz sobre grupo com México, Polônia e Arábia Saudita: 'Difícil'

Apesar da dificuldade, comandante afirmou que os torcedores devem aproveitar o Mundial...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:53
Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que vê dificuldades na fase de grupos da Copa do Mundo. A equipe albiceleste irá enfrentar o México, a Polônia, que venceu a Suécia na repescagem da Europa, e a Arábia Saudita, com quem o time estreia no dia 22 de novembro.- México é um rival que conhecemos. A Polônia terminou ganhando bem da Suécia e a Arábia fez uma boa Eliminatória. Respeitamos ao máximo todos os rivais e é um grupo difícil - disse aos microfones da "TyC Sports".
> Veja os grupos da Copa do Mundo
Apesar das dificuldades, o comandante argentino passou tranquilidade para os torcedores e também se mostrou confiante para a disputa do torneio no Qatar.
- Estamos bem e confiamos na gente. Não podemos nos queixar (dos rivais), mas tampouco estar contentes. Espero que (os torcedores) estejam tranquilos e desfrutem do Mundial, que é o mais importante, pois se joga de quatro em quatro anos, e espero que a Argentina esteja na final.
Caso confirme o favoritismo e avance na liderança do Grupo C, a Argentina irá encarar a 2ª colocada do Grupo D, da França. A expectativa é de que a equipe de Scaloni possa encontrar a Dinamarca, de Christian Eriksen, nas oitavas de final.
Crédito: ScalonibuscalevaraArgentinaparaafinaldaCopadoMundo(Foto:JUANMABROMATA/AFP

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