Saymon, ex-Avaí, curte boa fase e aponta aprendizado e crescimento tático em seu primeiro ano na Europa

Crédito: Saymon conquistou seu espaço e foi titular em sua primeira temporada na Europa (Spartak Trnava/ Divulgação

A pouca idade não foi um impedimento para Saymon, ex-Avaí, se tornar titular e construir uma bagagem grande já nos primeiros meses de sua carreira na Europa. Com apenas 19 anos, o jogador conquistou a comissão técnica do Spartak Tranava, ganhou seu espaço e foi um dos lideres da equipe que bateu na trave na luta por uma classificação à Liga Europa na próxima temporada.

As mudanças na carreira do atleta aconteceram rapidamente. Há menos de um ano ele surgiu no Avaí e com meses de profissional já se transferiu para a equipe eslovaca. Da mesma maneira meteórica que apareceu no futebol, ele conquistou o espaço no time europeu. As diferenças de cultura e de dinâmica de jogo foram tiradas de letra pelo atleta, que soma um gol e uma assistência com a camisa do Spartak Tranava. Saymon acredita que se tornou um jogador mais completo, o que rendeu as chances com Marián Sarmír, técnico do time.

- Tem sido espetacular esse meu início aqui. Subi aos profissionais em setembro de 2019 e desde então venho conseguindo ter boas atuações. O treinador me passa muita confiança, acredita no meu potencial e isso facilita. Batemos na trave para conseguir a vaga na Liga Europa na última temporada. Apesar da boa campanha, não conseguimos a classificação. Agora é procurar evoluir naquilo que pecamos em 2019/20 e buscar uma classificação ainda melhor nesta temporada que está por vir - comentou, completando:

- Meu objetivo (individualmente) é fazer ainda melhor. Evoluí muito na parte tática e técnica. Todo esse processo tem sido muito prazeroso. Melhorei minha intensidade, minha leitura de jogo, posicionamento, tudo. Sou um jogador muito melhor do que cheguei. Espero poder dar sequência nesta evolução e ter uma grande temporada - concluiu.