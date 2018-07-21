Sávio: 'Da Seleção, sempre se espera título, mas foi uma decepção'

O ex-meia Sávio analisou o desempenho da Seleção Brasileira na Copa da Rússia Crédito: Reprodução/Facebook

Foram mais de 30 dias de bola rolando na Copa do Mundo. E teve de tudo: inovação do árbitro de vídeo, título nas mãos da jovem e talentosa França, além do fracasso de gigantes como Espanha e Argentina. No entanto, nenhum desses momentos foi tão marcante para os brasileiros quanto a queda precoce do Brasil, ainda nas quartas de final, para a "ótima geração Belga".

Decepção. Na opinião de Sávio, ex-atacante capixaba que vestiu as camisas do Flamengo, Real Madrid e Seleção Brasileira, essa é a palavra que define o desempenho do Brasil na Rússia.

Tricampeão da Liga dos Campeões e medalha de bronze na Olimpíada de 1996, o Anjo Loiro hoje é comentarista e também atua na área de gerenciamento de carreiras de jovens atletas. Pela experiência que tem, garante que é fundamental que craques tenham a cabeça boa para lidar com as mais diversas situações no futebol, entre elas as críticas após a eliminação de uma Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal A Gazeta, Sávio rasgou elogios à França, deu um voto de confiança para Tite e comissão técnica, mas também não poupou críticas às seleções de Argentina e Portugal, que dependem exclusivamente de Messi e Cristiano Ronaldo.

Primeiramente, qual balanço você faz da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo? Chega a ser uma decepção? O que dá para tirar de lição?

Não vou analisar Eliminatórias, nada pré-Copa, porque aí seria uma análise muito ampla. Falando de Copa, se você analisar bem, foi uma decepção. Principalmente em cima de uma equipe que chegava na Copa como favorita e sai nas quartas de final. Quando a gente fala em Copa, em Seleção Brasileira, a gente espera título. É o perfil da Seleção pentacampeã. Se pegar todo o trabalho que o Tite fez, foi fantástico, não podemos deixar de exaltar isso. Mas a Copa não foi legal, o desempenho geral foi fraco, ruim. Primeiro jogo: empate. Segundo jogo: vitória nos acréscimos. Então Mas a gente que está de fora não consegue responder o que de fato aconteceu. Nós vimos grandes seleções, como Bélgica, Croácia, chegarem aos seus países sendo reconhecidas, com desfiles. Isso é muito legal, mas não cabe à Seleção Brasileira por conta da grande responsabilidade que tem.

Muitos jogadores vieram de uma temporada extremamente desgastante da Europa. Marcelo se machucou, Douglas Costa também, Danilo As lesões afetaram o Brasil?

O desgaste é grande, mas não acredito que foi determinante, mesmo porque a temporada longa foi praticamente para todo mundo. É um processo normal que a gente sempre viveu. Tudo bem que agora é mais intenso, preparação muito forte, nível alto, correria, mas acho que lesões fazem parte.

Mesmo com outros nomes de destaque na Seleção nesta Copa, ainda houve muita expectativa em cima do Neymar. É normal a culpa acabar recaindo um pouco mais sobre ele?

O brasileiro, de modo geral, sempre coloca um jogador como a bola da vez. Ele não é o único culpado. Tem o restante do elenco, treinador, comissão técnica, então todo mundo tem que assumir a responsabilidade. Na Seleção ou em qualquer equipe. Mas automaticamente o Neymar, o jogador mais caro do mundo, com a qualidade técnica que tem, vai ser cobrado mais que todo mundo. Ele é uma estrela do futebol mundial, essa pressão é natural. Tem que saber lidar com a pressão, o lado psicológico é muito importante. O jogador de futebol tem que estar preparado para os momentos maravilhosos, ruins, de euforia, de decepções. Isso é o esporte.

Para Sávio, Neymar tem que saber lidar com a pressão Crédito: Reprodução | Instagram

Muitos criticaram o Gabriel Jesus, que teve uma função tática de marcação e não fez um gol sequer na Copa. Para você, um camisa 9 tem que fazer gol e mais nada ou tem que ajudar os companheiros de outra forma também?

Falando de modo geral, um camisa 9, primeiramente, tem que fazer gol. Isso não vai ser mudado nunca, faz parte e nunca deixou de ser. No futebol moderno os jogadores têm funções táticas, é fato, mas o centroavante vive de gols. A gente pega o exemplo do Giroud: foi campeão, mas não fez gol. Ele individualmente se cobra com certeza, a imprensa francesa também.

Acha que o Tite e a comissão devem ser mantidos pela CBF?

Eu, particularmente, gosto do planejamento a longo prazo. Independente do que aconteceu na Copa, temos que tirar proveito da qualidade do trabalho do Tite. É um bom treinador, demonstrou isso nas Eliminatórias: conseguiu resgatar esse orgulho de torcer para a Seleção. Mas com as derrotas a gente precisa evoluir. Precisamos de mudanças em uma forma ampla. Que não mude só dentro de campo, mas extracampo, dentro da CBF. Que seja algo mais transparente, honesto. Quando acontece algo assim em uma Copa, tem que servir de lição para aperfeiçoar vários pontos.

Quem pode chegar para 2022?

Há um processo natural de acompanhamento de jogadores com muita qualidade técnica. No Brasil temos muito e quatro anos dá para muita gente despontar ainda. É difícil analisar jogador por jogador, mas tem jogadores jovens, como Paquetá, Vinicius Junior, Arthur

Messi, Cristiano Ronaldo e outros grandes craques decepcionaram. O que houve?

Essa Copa mostrou que camisa não se ganha mais jogo. Se não houver uma evolução, não adianta. As seleções que inovaram, que começaram algo novo, vão passar à frente, isso ficou nítido nessa Copa. A Alemanha ganhou a última Copa, mas não se renovou como deveria. Não é porque ganhou uma que vai ganhar a outra. Precisa de evolução. Bélgica, França e Croácia são alguns exemplos de seleções que evoluíram. A Argentina, por exemplo, não tinha nada de uma seleção. Tinha um jogador, Messi, que quando não está nos seus melhores momentos, não vai render muita coisa. Argentina e Portugal são muito dependentes dos dois craques. Quando você depende de um só jogador, se ele está em um dia ruim, é difícil o time ganhar. Tem que mudar o conceito de equipe, não pode depender de um ou dois jogadores.

Messi não rendeu o esperado nesta Copa Crédito: Fifa

Você colocava a Espanha como uma das favoritas ao título. Imagino que tenha te surpreendido ela ter sido eliminada nas oitavas. A troca de técnico pode ter influenciado?

O Hierro trabalha há muito tempo na seleção espanhola. Acho que foi uma escolha boa, mas em um momento difícil. Pesou. Três dias antes da Copa acontecer o que aconteceu. O Lopetegui vinha fazendo um ótimo trabalho. Para mim a Espanha foi uma grande decepção, eu esperava muito, muito mais.

França campeã. Título merecido?

Supermerecido. Se analisar todos os pontos da Copa, parte técnica, individual, tática, grupo, com certeza foi muito merecido. Foi a melhor seleção, com grandes jogadores. Lloris estava com crédito, apesar da falha no último jogo, Pobga, Varane, Griezmann, Mbappé O que (Didier) Deschamps fez foi criar um grupo taticamente muito forte e ganhou a Copa.

Aprova o VAR?