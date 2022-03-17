Savinho segue treinando no Galo até que negócio com o Grupo City seja anunciado. Destino pode ser o PSV

O atacante Savinho, perto de completar 18 anos, está na expectativa de que sua saída do Atlético-MG seja confirmada e ele seja anunciado como jogador do Grupo City. O negócio está lavrado e falta apenas o anúncio oficial do time mineiro que a negociação foi concluída. Savinho foi vendido por 6,5 milhões de euros ( cerca de R$ 36,6 milhões). O seu destino pode ser o PSV, da Holanda, ou o Troyes, da primeira divisão francesa, que é controlado pelo City Football Group. A saída do jogador para a Europa ainda não foi anunciada, pois Savinho ainda não tem 18 anos e a legislação brasileira não permite esse tipo de saída antes da maioridade. Esse entrave burocrático sera superado, pois ele fará aniversário no dia 10 de abril. O Galo pode embolsar mais dinheiro, além dos 6,5 milhões de euros pela venda de Savinho. O acordo co o Grupo City prevê que o Galo receba mais até 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) caso o jogador atinja três metas de performance. A negociação total pode ser gerar 12,5 milhões de euros (R$ 70.447.500,00, na cotação atual) para time mineiro.