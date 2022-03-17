Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Savinho segue treinando no Galo até que negócio com o Grupo City seja anunciado. Destino pode ser o PSV
futebol

Savinho segue treinando no Galo até que negócio com o Grupo City seja anunciado. Destino pode ser o PSV

O jovem atacante, revelação do Atlético-MG,  está na expectativa da conclusão do negócio para atuar no futebol da Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:45

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:45

O atacante Savinho, perto de completar 18 anos, está na expectativa de que sua saída do Atlético-MG seja confirmada e ele seja anunciado como jogador do Grupo City. O negócio está lavrado e falta apenas o anúncio oficial do time mineiro que a negociação foi concluída. Savinho foi vendido por 6,5 milhões de euros ( cerca de R$ 36,6 milhões). O seu destino pode ser o PSV, da Holanda, ou o Troyes, da primeira divisão francesa, que é controlado pelo City Football Group. A saída do jogador para a Europa ainda não foi anunciada, pois Savinho ainda não tem 18 anos e a legislação brasileira não permite esse tipo de saída antes da maioridade. Esse entrave burocrático sera superado, pois ele fará aniversário no dia 10 de abril. O Galo pode embolsar mais dinheiro, além dos 6,5 milhões de euros pela venda de Savinho. O acordo co o Grupo City prevê que o Galo receba mais até 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) caso o jogador atinja três metas de performance. A negociação total pode ser gerar 12,5 milhões de euros (R$ 70.447.500,00, na cotação atual) para time mineiro.
Crédito: SavinhoestápertodeseranunciadocomojogadordoGrupoCity-(BrunoCantini/AgênciaGalo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados