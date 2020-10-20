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Savinho é convocado para a Seleção Sub-17 e pode ficar de fora dos duelos contra Palmeiras e Flamengo

O jogador ficará em um período de uma semana, entre os dias 2 a 7 de novembro na fase inicial de preparação para o Sul-Americano da categoria...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:16
Crédito: Savinho vem sendo aproveitado por Sampaoli no time principal e irá desfalcar o Galo em jogos importantes no Brasileiro- (Bruno Cantini/Agência Galo
O atacante Savinho, do Atlético-MG, foi convocado para um período de treinos com a seleção brasileira sub-17 para iniciar a preparação para o Sul-Americana da categoria, em 2021. O técnico Paulo Victor Gomes chamou 26 atletas para os trabalhos em Itu, no interior de São Paulo. Savinho, que vem sendo relacionado para os jogos do Galo com frequência por Sampaoli, tendo entrando em várias partidas, desfalcará o time mineiro em pelo menos duas rodadas no Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras e Flamengo. O jovem atacante alvinegro, de 16 anos, deve se apresentar à seleção dia 2 de novembro, ficando uma semana com a delegação brasileira. Além de Savinho, o técnico Paulo Victor convocou outros três atletas da base do Galo: O zagueiro Rômulo e os meio-campistas Victinho e Caio Ribas também aparecem na lista. O Sul-Americano sub-17 será disputado entre os dias 31 de março e 25 de Abril de 2021, no Equador, sendo classificatório para a Copa do Mundo da categoria.

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