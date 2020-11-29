Savinho, do Galo, fala como foram os dias após contágio pela Covid-19

O atacante do Atlético-MG Savinho, de 16 anos, teve dias complicados desde que foi diagnosticado com Covid-19, enquanto servia a Seleção Brasileira sub-17. O jogador do Galo contou que passou muito mal durante a recuperação da doença, que acometeu 11 atletas do elenco, toda a comissão técnica e outros profissionais do clube. -Foi muito difícil. Nos dois, três primeiros dias eu passei muito mal. Eu fiquei isolado, tomando remédio. Falar para a rapaziada tomar muito cuidado, porque é sério isso, e ter muita responsabilidade-disse. Savinho, que tem sido relacionado com frequência por Sampaoli para os jogos do Galo, já está de volta aos trabalhos com o elenco após cumprir o isolamento para evitar o contágio de outras pessoas pelo novo coronavírus. O Galo já teve vários atletas que tiveram Covid-19 liberados para treinar, inclusive Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Ainda estão fora de “combate” o goleiro Everson e, o volante Jair; Rafael, que testou positivo para a doença esta semana e ficará pelo menos duas semanas afastado.