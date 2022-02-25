Savarino tem 'treta' com Cuca revelada e saída do Galo pode acontecer com chegada de Pavón

/o atacante Savarino esteve envolvido em uma polêmica com o técnico Cuca no ano passado quando não quis vijar por não ser titular do Atlético-MG. O assunto veio à tona este ano, e, em sua entrevista na Cidade do Galo,, evitou dar detalhes.

Savarino também não comentou sobre uma possível saída do clube, tgornadno sua coletiva em uma análise do time, da relação com o atual técnico, sem se expor neste momento. -Prefiro não comentar sobre isso. Porque isso já é passado. Ano passado já passou e isso ficou internamente no clube. Se isso vazou do clube, está errado. Prefiro não falar nada sobre isso, porque ficou internamente no clube- disse.

O venezuelano, que está no Galo desde 2020, pode perder espaço no elenco caso se confirme a cheagada de Cristian Pavón, que está muito perto de ser anunciado como reforço do alvinegro.

A imprensa dos EUA diz que o Real Salt Lake, ex-clube de Savarino, pode querer o retorno do atacante. O jogador não detalhou e deixou o futuro em aberto.

-Meu futuro está nas mãos de Deus. Agora estou aqui no Galo, fazendo o melhor. Vivo o presente. Deus saberá o que tem para mim pela frente. Sigo trabalhando, melhorando todos os dias e confiando em Deus e o que Ele tem pela frente- finalizou o jogador, que tem contrato com o Galo até o fim de 2023.