Savarino relembra última vitória sobre o Flamengo e analisa como vencer o rival novamente

De volta da Copa América, quando defendeu a Venezuela, o atacante Savarino já está à disposição do Atlético-MG. Contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 7 de julho, será seu segundo jogo pelo alvinegro desde o retorno. E, o venezuelano, analisou como o Galo pode superar o time carioca mais uma vez. Em 2020, o Atlético derrotou o Mengão nos dois turnos, sendo que no duelo do Mineirão, aplicou uma goleada por 4 a 0. Todavia, a superioridade no confronto não culminou no título, que ficou com o Fla, três pontos a mais do que os mineiros. Confira a avaliação de Savarino sobre a partida no vídeo acima. Savarino estará ao lado de Hulk contra o Flamengo nesta quarta-feira- (Divulgação/Mineirão)