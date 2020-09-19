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Savarino e Junior Alonso podem desfalcar o Galo por três jogos no BR

O dois jogadores foram pré-convocados pelas seleções da Venezuela e Paraguai respectivamente para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 18:59
Crédito: Junior Alonso está na lista da seleção paraguaia e pode ficar de fora de jogos do Brasileiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG poderá ficar sem duas peças importantes do seu elenco por um tempo importante, prejudicando a equipe no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Junior Alonso e o atacante Jefferson Savarino foram pré-convocados para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar por Paraguai e Venezuela respectivamente. A dupla poderá se enfrentar em um dos confrontos de seus seleções, já que no dia 13 de outubro a Venezuela vai receber o Paraguai em Caracas. Os duelos por suas seleções poderá deixar o Galo sem os atletas por até três jogos, já que os convocados ficarão à disposição das equipes nacionais antes do dia 8 de outubro, voltando apenas depois do dia 13 aos seus clubes. Esse período pode tirar Junior Alonso e Savarino do Galo em três jogos do Brasileirão, contra o Fortaleza, fora de casa, diante do Goiás, no Mineirão, e Fluminense, dia 14 ou 15 de outubro, que ainda aguarda definição da CBF.

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