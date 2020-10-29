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futebol

Savarino cobra melhora do Galo nas finalizações para voltar a vencer

O atacante alvinegro comentou que o time cria, mas tem de buscar melhorar o quesito se quiser buscar de volta a liderança do Brasileiro...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 17:59
Crédito: Savarino acha normal o time não ter feito gols em alguns jogos, pois o importante é manter a criação de chances- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O atacante venezuelano Savarino foi enfático na sua fala sobre o momento do Atlético-MG no Brasileiro: o time precisa melhorar o desempenho para se manter na briga pelo título nacional. O avante do Galo foi questionado sobre a falta de gols alvinegra nos duelos contra Bahia, Fluminense e Sport. Em sua resposta, disse que pode ser normal ficar sem marcar, mas que não há falta de criação de chances do time. -É normal(ficar sem marcar). Nós criamos. O importante é que criamos. Se não criamos, o problema seria pior. Mas é sempre trabalhar para melhorar isso-disse Savarino. Mesmo ponderando sobre o poder de criação do time, Savarino reforçou que a equipe tem sim de buscar melhorar na finalização para que os gols saiam e as vitórias venham. - É normal que isso aconteça. Estamos trabalhando da melhor maneira as finalizações com os treinadores. Sempre falamos muito da coisa errada que fazemos. Não estamos finalizando para os gols, mas estamos trabalhando nisso. Mas vamos fazer o melhor, seguramente-disse o atacante que comentou que não há pressão interna, pois a situação do clube é de estar lutando pela liderança, já que ainda tem um jogo a menos. - Eu não tenho nenhuma pressão, estou tranquilo e meus companheiros também. Estamos com a mesma alegria e concentração de fazer o melhor por jogo. Estamos a três pontos do líder. Se ganhamos do Palmeiras, empatamos com os outros times. Estamos tranquilo e indo em busca de melhorar as coisas que têm que melhorar - completou Savarino.

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