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futebol

Savarino cita forma diferente, mas destaca estilo de atuar com Cuca: 'é um jeito bom para mim'

O atacante vem sendo um dos jogadores mais importantes do ataque atleticano nos últimos jogos...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:03
Destaque do Galo na vitória sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, com um gol e duas assistências, o atacante Savarino admite que há mudanças em relação ao estilo de jogo de 2020, com Jorge Sampaoli, para 2021, com Cuca. Entretanto, o jogador alvinegro disse que está adaptando ao novo modelo de jogo, do time mineiro. E, que o jeito de Cuca montar a equipe está beneficiando seu jogo. Confira no vídeo acima o que o venezuelano comentou. Savarino vem se adaptando bem ao esquema de Cuca em 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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