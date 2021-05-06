Savarino cita forma diferente, mas destaca estilo de atuar com Cuca: 'é um jeito bom para mim'

Destaque do Galo na vitória sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, com um gol e duas assistências, o atacante Savarino admite que há mudanças em relação ao estilo de jogo de 2020, com Jorge Sampaoli, para 2021, com Cuca. Entretanto, o jogador alvinegro disse que está adaptando ao novo modelo de jogo, do time mineiro. E, que o jeito de Cuca montar a equipe está beneficiando seu jogo. Confira no vídeo acima o que o venezuelano comentou. Savarino vem se adaptando bem ao esquema de Cuca em 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG)