Savarino admite que há atrasos de salários no Galo, mas garante que o elenco está tranquilo com a situação

-Sobre o salário, a verdade é que eu conheço os meus companheiros e nós sempre vamos treinar da melhor maneira, sempre vamos dar o máximo, seja nos treinos ou nos jogos. Penso que sempre há coisas para melhorar, mas em cada jogo vamos fazer o melhor. Eu conheço os meus companheiros, e eles estão muito tranquilos para seguir dando o melhor para continuar na parte de cima da tabela-disse em coletiva na Cidade do Galo. O diretor de futebol Alexandre Mattos comentou sobre a cobrança do treinador argentino, citou uma grave crise financeira, mas disse estar otimista sobre colocar a folha em ordem. -O Atlético vive uma situação financeira delicadíssima, isso não é segredo para ninguém. Com a pandemia, isso 'otimizou' e ficou mais difícil ainda. O Sampaoli veio para cá, o que também não é segredo, com algumas situações definidas de salário em dia, de possibilidade de montar elenco forte para tentar títulos. Isso tudo nós estamos conseguindo fazer com um esforço hercúleo. O Atlético tem uma proximidade desses vencimentos em dia-disse, em entrevista à Rádio Itatiaia.