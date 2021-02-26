Saulo Mineiro vibra com vitória do Ceará

Na Arena Castelão, o Ceará não tomou conhecimento do Botafogo e venceu por 2 a 1, em jogo que fechou com chave de ouro o seu desempenho no Brasileirão.Na saída de campo, Saulo Mineiro, que fez o gol da vitória, valorizou a temporada do Vozão e projetou 2021.
‘A gente veio fazendo um grande ano e é muito bom terminar a temporada ajudando a equipe a sair com a vitória. Agora é trabalhar, vamos pensar no ano de 2021, temos muitos campeonatos e que a gente possa alcançar os nossos objetivos nessa nova temporada também’, declarou ao Premiere.
Com o triunfo, o Ceará fecha o Campeonato Brasileiro na 11ª posição, com 52 pontos.