Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Saulo Mineiro marca dois gols novamente e garante vitória do Yokohama FC

Com o camisa 31, equipe já conquistou mais pontos do que em todo o primeiro turno e saiu do Z-4 japonês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 17:32

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:32

Crédito: Saulo Mineiro foi destaque em vitória do Yokohama FC (Fotos: Divulgação / J-League
Há pouco mais de dois meses no Yokohama FC, Saulo Mineiro tem mostrado boa adaptação ao clube. Neste sábado (16), em partida contra o Tokushima Vortis, o atacante marcou dois gols e colaborou na goleada por 5 a 3, que tirou sua equipe da lanterna do Campeonato Japonês.Esta foi a segunda vez que o camisa 31 conseguiu marcar dois gols, tendo também balançado a rede duas vezes no clássico contra o vizinho Yokohama Marinos, em 25 de setembro, quando também marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe.
- Só agradecer a Deus por mais uma grande partida. Foi um jogo muito difícil que tivemos que nos superar várias vezes para vencer. E eu fico feliz demais de poder contribuir com mais dois gols. Ainda estamos longe do nosso objetivo, mas vamos lutar a cada rodada até o fim do campeonato para tirar o Yokohama FC dessa zona da tabela - disse o camisa 31 sobre a importante vitória do Yokohama.
Anunciado em 22 de julho deste ano, o atacante soma oito jogos com a camisa do time japonês. Com contrato até 2024, o ex-Ceará tem mostrado eficiência com a camisa do clube e é o artilheiro da equipe com quatro gols. Com Saulo no elenco há menos de dez jogos, o Yokohama FC já fez mais pontos do que no primeiro turno inteiro, quando conquistou apenas sete. Com o reforço do artilheiro, a permanência do time na elite do futebol japonês está mais próxima, necessitando agora de apenas quatro pontos para sair do Z-4.
O time da cidade de Yokohama volta a campo contra o Shonan no próximo sábado (23) e precisa da vitória fora de casa para sair da luta contra o rebaixamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados