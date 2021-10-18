Saulo Mineiro marca dois gols novamente e garante vitória do Yokohama FC

Crédito: Saulo Mineiro foi destaque em vitória do Yokohama FC (Fotos: Divulgação / J-League

Há pouco mais de dois meses no Yokohama FC, Saulo Mineiro tem mostrado boa adaptação ao clube. Neste sábado (16), em partida contra o Tokushima Vortis, o atacante marcou dois gols e colaborou na goleada por 5 a 3, que tirou sua equipe da lanterna do Campeonato Japonês.Esta foi a segunda vez que o camisa 31 conseguiu marcar dois gols, tendo também balançado a rede duas vezes no clássico contra o vizinho Yokohama Marinos, em 25 de setembro, quando também marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe.

- Só agradecer a Deus por mais uma grande partida. Foi um jogo muito difícil que tivemos que nos superar várias vezes para vencer. E eu fico feliz demais de poder contribuir com mais dois gols. Ainda estamos longe do nosso objetivo, mas vamos lutar a cada rodada até o fim do campeonato para tirar o Yokohama FC dessa zona da tabela - disse o camisa 31 sobre a importante vitória do Yokohama.

Anunciado em 22 de julho deste ano, o atacante soma oito jogos com a camisa do time japonês. Com contrato até 2024, o ex-Ceará tem mostrado eficiência com a camisa do clube e é o artilheiro da equipe com quatro gols. Com Saulo no elenco há menos de dez jogos, o Yokohama FC já fez mais pontos do que no primeiro turno inteiro, quando conquistou apenas sete. Com o reforço do artilheiro, a permanência do time na elite do futebol japonês está mais próxima, necessitando agora de apenas quatro pontos para sair do Z-4.