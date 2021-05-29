Saulo Mineiro fala sobre as metas do Ceará na temporada

Crédito: (Wilson Hoots/cearasc.com

O clima de ressaca ainda paira no ambiente do Ceará. Eliminado no meio de semana na Copa Sul-Americana, o time de Guto Ferreira faz a sua estreia no Brasileirão diante do Grêmio.

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Sem deixar a moral cair, o atacante Saulo Mineiro concedeu coletiva de imprensa e falou sobre os planos do Vozão para a sequência da temporada.

‘Desde o início do ano, traçamos nossos objetivos nas competições. Não vai faltar entrega da nossa parte. Temos que seguir firmes para fazer um bom jogo e voltar a vencer’, afirmou.