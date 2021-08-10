futebol

Saulo Mineiro estreia pelo Yokohama FC com vitória no Japão

Maior venda da história do Ceará, o atacante fez sua primeira partida com a camisa do time japonês e conquistou triunfo por 2 a 0...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 12:55

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 12:55

Crédito: Saulo Mineiro debutou com vitória no Japão (Divulgação / Yokohama FC
Após ótima campanha pelo Ceará, com 31 jogos, oito gols e uma assistência, o atacante Saulo Mineiro chamou atenção do Yokohoma, time da elite do futebol japonês, e foi anunciado pela equipe no fim de julho. O artilheiro do Vozão na temporada 2021 estreou pelo novo clube nesta segunda-feira, entrando na segunda etapa da vitória por 2 a 0 contra o Nagoya Grampus. Saulo foi a maior venda da história do time cearense, rendendo cerca de 7,1 milhões de reais aos cofres do Vovô.- Muito feliz de ter vestido a camisa do Yokohama FC, ainda mais de ter estreado com uma grande vitória contra a forte equipe do Nagoya Grampus. Que isso possa ser o início de uma arrancada da nossa equipe para sair da lanterna e alcançar os objetivos - afirmou Saulo Mineiro, apelidado de Coração Valente pelos companheiros de Ceará e torcida.
Com contrato até 2024, o camisa 31 do Yokohama está atuando novamente ao lado Felipe Vizeu, atacante que foi seu companheiro no Ceará. Além de Vizeu, o clube também conta com outros quatro brasileiros: o zagueiro Gabriel, ex-Atlético-MG; Maguinho, lateral-direito com passagem pelo Vila Nova-GO; o volante Arthur Silva, que jogou no interior de São Paulo; e o centroavante Kléber, que já atuou pelo Atlético-MG e Palmeiras.
Fundado em 1998, o Yokohama estreou na divisão de elite do futebol japonês em 2019. Saulo deve entrar em campo novamente no próximo sábado, às 7h (horário de Brasília), contra o Vegalta Sendai.

