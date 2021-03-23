futebol

Saulo Mineiro descarta atrito com Guto Ferreira

Atacante não gostou de ser substituído no clássico, mas afirmou que ficou irritado com a própria atuação...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 19:22

Crédito: (Wilson Hoots/cearasc.com
Um dos principais nomes do Ceará na temporada 2021 é o atacante Saulo Mineiro. O atleta ganhou espaço com o técnico Guto Ferreira e tem sido decisivo ao ajudar o Vozão a conquistar seus resultados.
No último fim de semana, diante do Fortaleza, o atacante foi substituído pelo técnico Guto Ferreira e balançou a cabeça, o que ligou o sinal de alerta nos torcedores.
Nesta terça-feira, ele concedeu coletiva de imprensa e fez questão de amenizar qualquer tipo de polêmica.
‘Quem convive comigo no dia a dia sabe como o Saulo Mineiro é. Me cobro muito. Fico dias, semanas me cobrando por não ter feito um jogo bom. Eu não gostei da minha atuação. Creio que posso dar mais dentro de campo. Quando fui sair, fiquei triste comigo porque podia dar mais e não consegui. Único jeito que posso fazer é trabalhar na semana, não errar o que errei no próximo jogo e ajudar a equipe’, declarou.

