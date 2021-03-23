Saulo Mineiro descarta atrito com Guto Ferreira

Um dos principais nomes do Ceará na temporada 2021 é o atacante Saulo Mineiro. O atleta ganhou espaço com o técnico Guto Ferreira e tem sido decisivo ao ajudar o Vozão a conquistar seus resultados.
+ Palmeiras anuncia volante, Bale declara onde pretende atuar na próxima temporada… O Dia do Mercado
No último fim de semana, diante do Fortaleza, o atacante foi substituído pelo técnico Guto Ferreira e balançou a cabeça, o que ligou o sinal de alerta nos torcedores.
Nesta terça-feira, ele concedeu coletiva de imprensa e fez questão de amenizar qualquer tipo de polêmica.
+ Suarez recebeu homenagem pelos 500 gols: listamos as 25 chuteiras especiais mais feras do futebol
‘Quem convive comigo no dia a dia sabe como o Saulo Mineiro é. Me cobro muito. Fico dias, semanas me cobrando por não ter feito um jogo bom. Eu não gostei da minha atuação. Creio que posso dar mais dentro de campo. Quando fui sair, fiquei triste comigo porque podia dar mais e não consegui. Único jeito que posso fazer é trabalhar na semana, não errar o que errei no próximo jogo e ajudar a equipe’, declarou.