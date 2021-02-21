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futebol

Saulo Mineiro comemora a boa temporada do Ceará

Jogador do Vozão não escondeu a felicidade pelo ano da equipe e projeta o último duelo contra o Bota...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 10:29

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Crédito: (Reprodução/Premiere
O último sábado entrou para a história do Ceará. No Couto Pereira, o Vozão derrotou o Coritiba por 2 a 0 e garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Autor de um dos gols na etapa final, Saulo Mineiro não escondeu a felicidade por viver o bom momento do clube e projeta encerrar a temporada em alta contra o Botafogo.
‘A gente tem que pensar no último jogo ainda contra o Botafogo. Tive oportunidade de entrar, ajudar a equipe fazendo o gol e conquistando a vitória. A gente fez uma boa temporada, alcançamos os objetivos. Agora é terminar o campeonato e já pensar na próxima temporada’, afirmou ao Premiere.
+ Os melhores! Confira a Seleção do Brasileirão eleita pela redação do LANCE!
Com o placar obtido fora de casa, o Ceará chega aos 49 pontos e fica momentaneamente na 10ª posição.

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