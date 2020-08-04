Saul diz não saber como RB Leipzig deve se portar na Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid segue se preparando para o duelo contra o RB Leipzig pelas quartas de final da Liga dos Campeões no próximo dia 13. O meio-campista Saul, uma das principais peças da equipe de Simeone, conversou com a imprensa e disse não saber o que esperar do time adversário comandado por Julian Nagelsmann.
- Eles têm muitas variações em seu sistema de jogo. É uma surpresa para a gente como poderão jogar, mas acredito que se estivermos sólidos na defesa e conduzirmos a bola pelos flancos, pois eles têm muita gente por dentro, será a chave para essas partidas, os pequenos detalhes.
O jogador disse que o objetivo no Campeonato Espanhol foi cumprido e que espera manter a boa fase no maior torneio de futebol do continente.
- Depois de conseguir o objetivo na La Liga, anima poder seguir essa boa dinâmica na Liga dos Campeões. Sabemos que é uma partida única, diferente do habitual e enfrentaremos com grande entusiasmo.
O time comandado por Simeone espera recuperar o volante Thomas Partey para a partida e contar com Vrsaljko no plantel. O Atlético terminou o Campeonato Espanhol em 3º lugar, já está classificado para a próxima edição da Champions, mas busca o título inédito para coroar o ano